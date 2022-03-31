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31 yaşındaki M.T. yakalandı

Lefkoşa ve Gönyeli’de birçok dükkandan hırsızlık yaptığı tespit edilen 31 yaşındaki M.T. yakalandı.

31 Mart 2022 Perşembe 23:01
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31 yaşındaki M.T. yakalandı
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Lefkoşa ve Gönyeli’de birçok dükkandan hırsızlık yaptığı tespit edilen 31 yaşındaki M.T. yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2022 Mart ayı içerisinde Lefkoşa ve Gönyeli’de meydana gelen dükkan açma ve hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında benzer suçlardan Girne'de tutuklu bulunan M.T. (E-31)'nin yapılan sorgulamasında; Lefkoşa'da faaliyet gösteren Tezer Market içerisinden 3,000 TL nakit para ile toplam 2,084 TL değerindeki muhtelif sigara ve tütün ürünlerini,  Karadağ Market içerisinden 800 TL nakit para ve 18,895 TL değerindeki muhtelif sigaraları,  Arabanlı Elektronik isimli iş yerinden toplam 4,000 TL nakit para,  Ağrı Ticaret isimli iş yerinden 2,000 TL nakit para ve Gönyeli’de faaliyet gösteren Vodafone isimli iş yerinden de 3,965 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken zanlının yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılması bekleniyor.

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