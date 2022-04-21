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4 aydır maaş almıyor!

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının 4 aydır ödenmediğini, Hükümetin bozulmasından dolayı maaş sorununun çözümü için yeni hükümetin kurulmasını beklemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

21 Nisan 2022 Perşembe 11:15
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4 aydır maaş almıyor!

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının 4 aydır ödenmediğini,  Hükümetin bozulmasından dolayı maaş sorununun çözümü için yeni hükümetin kurulmasını beklemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

"İnsanlarımızın siyasilerin keyfini beklemeye sabrı kalmadı"

Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, pek çok sorun çözüm beklerken Hükümetin istifa etmesini eleştirdi. Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının 4 aydır ödenmediğini kaydeden Büyükoğlu, çalışanların maaş sorununun çözümü için yeni hükümetin kurulması gerektiğini belirtti.

Büyükoğlu, “4 aydır ödenmeyen insanlarımızın, yeni hükümet pazarlıkları dinleyip, siyasilerin keyfini beklemeye sabrı kalmamıştır’’ ifadelerini kullandı.

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