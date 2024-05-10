Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk, sorunlarının yıllardır değişmediğini belirterek, 14 maddelik istem paketini içeren dosyayı bakan Gardiyanoğlu’na sundu.

Engelliler ile ilgili dairenin açılmasının önemine işaret eden Yücetürk, geçtiğimiz yıl 30 engellinin istihdam edildiğini ancak bunun kendi taleplerini karşılamadığını kaydetti. Demirhan’daki Engelsiz Yaşam Evi ile ilgili de konuşan Yücetürk, açılacak olan tesisin 24 saat hizmet vermesi gerektiğini vurguladı.

Yücetürk engelli vatandaşların yaşadığı diğer sıkıntılar konusunda da Bakan Gardiyanoğlu’na bilgi vererek çözüm talep etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise konuşmasında, Engelliler Dairesi ile ilgili geçmişte yapılan çalışmaların güncellenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

2014'de temeli atılan, 2020'de tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi’nde; ciddi bir hırsızlık olayı yaşandığını ve göreve geldiğinde binayı zarara uğratılmış bir şekilde bulduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, çıkılan güvenlik ihalesi ile yaşam evini koruma altına aldıklarını söyledi. Kurumun ihalesinin tamamlandığını ve müteahhide teslim edildiğini söyleyen Gardiyanoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla, kurumun esas sahibi olan özel gereksinimli gençlerle bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Engelliler Haftası ile ilgili Bakanlığı tarafından düzenlenecek etkinliklere, ilgi duyan ve hassasiyet gösteren herkesi beklediklerini belirten Gardiyanoğlu, yaşam evinin teşkilat şeması ile kadroları ile ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi’nin teknik kurullarının tamamlandığını söyledi.

Daha önceki dönemlerde göz ardı edilen Yaşam Evi’nin çehresinin ciddi anlamda değiştiğine vurgu yapan Gardiyanoğlu, tesise özel ilgi ve hassasiyet gösterdiğini, tesisin bir anca önce açılması için ekibi ile birlikte tüm gayretiyle çalıştığını ifade etti. Planlama İnşaat Dairesi ile işbirliği içinde oraya ciddi emek verdiklerini anlatan Gardiyanoğlu, Merkez Bankası’nın kurumun finansal sorumluluğunu üstlendiğini anımsattı.



Gardiyanoğlu, çalışamaz raporu olan engellilerin aldığı katkının asgari ücrete endekslenmesi ile ilgili 2025 yılı bütçesi içinde çalışma yürüttüklerini de anlattı.

Gölge öğretmenler, engellilere elektrik, su, telefon desteği gibi çeşitli konularda yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Gardiyanoğlu, Bakanlığın ilçelere dağıtmak üzere beş tane engelli aracı aldığını, önümüzdeki aylarda bu araçların Bakanlığa teslim edileceğini kaydetti. Gardiyanoğlu, Kooperatif Merkez Bankasının Bakanlığa engelli minibüsü hediye ettiğini, İngiltere de modifiyesinin yapılmasının ardından Haziran sonu Bakanlığa teslim edileceğini söyledi.

2024 yılını Sosyal Hizmetler Yılı ilan ettiğini yineleyen Gardiyanoğlu, 6 ilçede engelli bireylere hizmet sağlamak için hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

İlçelerdeki 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezleri ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Gardiyanoğlu, Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nin tadilatına 1 Haziran’da başlanacağını, Güneşköy18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nin yenilenmesi için ise ihaleye çıkılacağını belirtti.

“İskele ilçesi bu konuda en zayıf olduğunuz ilçemizdir. Ne okulumuz var, ne de bakımevimiz var” diyen Gardiyanoğlu, Yeni Erenköy bölgesinde 6 dönümlük bir yerin bakanlığa tahsis edilmesinin ardından proje çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

Gardiyanoğlu, Lefke bölgesinde de Zakkum Tatilevi’nin özel-devlet işbirliği ile yaşlı bakımevi çevrilmesi konusunda çalışma başlatıldığını söyledi.