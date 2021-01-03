4 öğretmen daha pozitif!

Ülkemizde yerel bulaşın okullara sıçramasının ardından bugün 4 öğretmenin daha Covid-19 testi pozitif çıktı.
Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklardan doğrulanan bilgilere göre Girne'deki Mustafa Çağatay İlkokulu'nda pozitif çıkan öğretmenin temaslısı 4 öğretmeninin test sonuçları pozitif.
Okullardaki bulaşın önünü kesmek için yarıyıl tatili erkene çekilmesine rağmen toplamda 12 öğretmen ve 23 öğrenci Covid-19’a yakalandı.
Öte yandan pozitif çıkan 4 öğretmeninin karantinada olduğu aktarıldı.
Haber Kıbrıs