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4 öğretmen daha pozitif!

Ülkemizde yerel bulaşın okullara sıçramasının ardından bugün 4 öğretmenin daha Covid-19 testi pozitif çıktı.

03 Ocak 2021 Pazar 13:30
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4 öğretmen daha pozitif!

Ülkemizde yerel bulaşın okullara sıçramasının ardından bugün 4 öğretmenin daha Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklardan doğrulanan bilgilere göre Girne'deki Mustafa Çağatay İlkokulu'nda pozitif çıkan öğretmenin temaslısı 4 öğretmeninin test sonuçları pozitif.

Okullardaki bulaşın önünü kesmek için yarıyıl tatili erkene çekilmesine rağmen toplamda 12 öğretmen ve 23 öğrenci Covid-19’a yakalandı.

Öte yandan pozitif çıkan 4 öğretmeninin karantinada olduğu aktarıldı.

Haber Kıbrıs

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