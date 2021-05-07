44. Dönem Asteğmen ve Çavuş Celbi Ant İçme Töreni yapıldı

Gülseren Kışlası’nda yer alan törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da katıldı…

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde düzenlenen tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, ardından ant içildi…

Celp adına konuşan Asteğmen Engin Keleş askerliğin çok kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak, vatanın birliği ve bütünlüğünü korumak üzere devraldıkları görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini vurguladı.

Törende daha sonra Çavuş Serhat Emin Kasap tarafından ‘Vatan Aşkı Kıbrıs’ adlı şiiri okundu, ardından ise yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı…

Törende eğitim ve sporda başarı gösteren personele ödülleri de takdim edildi.Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu konuşmasında, gücünü milletinden, cesaret ve maharetini milli hasletlerinden, güvenini şanlı tarihinden, geleceğe yönelik hedeflerini ise Atatürk ilke ve inkılaplarından alan Mücahitler’in Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı saflarına katılmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi…

Ant İçme Töreni’nin; askerlikteki törenlerin en kutsalı olduğunu belirten Tümgeneral Topaloğlu, Türk gençlerinin; özünde var olan göreve bağlılık, kanun, nizam ve vatan için gerektiğinde ölmenin bilinciyle hareket ettiğini ifade etti, “Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi” düşüncesinin, Türklük’ün sesli bir ifadesi olduğunu vurguladı…

Törende son konuşmayı ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptı.

Tatar genç mücahitlerin ettikleri yeminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde onurlu bir şekilde yaşamını sürdüren Kıbrıs Türk halkının güvenliği için çok önemli olduğunu belirterek, onların geçmişte yaşananları unutturmayarak, GKK’nın ülkenin teminatı olduğunu bilerek hizmetler vereceğine inancının tam olduğunu kaydetti ve ” Herşey Vatan, Herşey Bayrak, Herşey KKTC için” dedi.

CB Ersin Tatar Cenevre’deki toplantıya da değinerek, ” Orada Cumhurbaşkanı olarak artık federal temelde bir anlaşmanın olamayacağını, çünkü Kıbrıs’ta eşitlik temelinde , Kıbrıs Türk halkının geleceğini teminat altına alacak , egemen eşitliğe dayalı , yanyana yaşayan, iki devlet temelinde ancak bir anlaşmanın olabileceğini sizler adına halkım adına oralarda haykırmanın mutluluğu içindeyim” dedi.

Tatar konuşmasında KKTC’nin Doğu Akdeniz’de gelinen aşamada ulusal çıkarların, Anavatan Türkiye ile birlikte devletin daha da yüceltilmesi ve Mavi Vatan da ülkenin güvenlik içinde ilelebet yaşayabilmesi için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Tören Mücahitler Marşı ve Resmi Geçitle sona erdi.

















