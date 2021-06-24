45'i yerel 50 pozitif vakaya rastlandı

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 45 kişi ise yerel vakadır.
28 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
K.kaymaklı-5 / Surlariçi-5 / Lefkoşa Merkez-2/ Gönyeli-4 / Çağlayan-1/ Minareliköy-1/ Hamitköy-1/ Gaziköy-2 / Marmara-1/ Cihangir-1/ Haspolat-5
Girne
Girne Merkez- 9 / Alsancak-1/ Boğaz-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 1/ Maraş-2 / Mormenekşe-1
Güzelyurt
Zümrütköy -1
İskele
İskele Merkez-1
24 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8033
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 50
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 45
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.417.765
Toplam Vaka Sayısı: 7895
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7532
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 328
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 21
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5385
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 332
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2579
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 15.622