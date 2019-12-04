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5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 85. yıldönümü

04 Aralık 2019 Çarşamba 13:02
5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 85. yıldönümü

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği kadın hakları bakımından daha da ileri gitmeyi hedefledikleri günümüzde giderek artan kadına karşı şiddet, kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarının kendilerini üzdüğünü kaydetti.

Bu tür davranışların karşısında olduklarını ve kınadıklarını vurgulayan Birlik, yönetim ve yürütmeden şiddete ve istismara karşı her türlü caydırıcı cezaların, koruyucu tedbirlerin ve düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini beklediklerini kaydetti.

Birlik, 5 Aralık 1934’te Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85. Yıl dönümünü vesilesiyle mesaj yayınladı.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Gülten Feridun tarafından yayınlanan mesajda, “Yüce Atatürk, Türk kadınlarının toplum içindeki varlığını öne çıkaran devrimleriyle, kadınları , çok değerli bir hak olan seçme ve seçilme hakkı ile yüceltmiştir. Böylelikle pek çok dünya devletinin önünde olmayı da Türk kadınlarına bahşetmiştir” denildi.

Türk milletinin bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin Cumhuriyet devrimlerinin her zaman ilk uygulayıcıları olduğunu kaydeden Feridun, geçen 85 yıla karşın bu gün kadın milletvekili sayısının arzu edilen eşitlik seviyesine ulaşmadığına dikkat çekti.

KKTC meclisinde görev yapan dokuz kadın milletvekilini yeterli bulmadıklarını ifade eden Feridun, “ Bu sayı yapılan kota uygulaması ile elde edilmiş ise yapılacak daha geniş bir uygulama ile kadınların siyasetteki önü daha da açılmalıdır” dedi.

(BRT/TAK)

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