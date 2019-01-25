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5 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Mağusa’da 13 yaşındaki küçük kızı alıkoyarak cinsel istismarda bulunan ve önceki gün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunan sanık Bülent Yılmaz hakkındaki ceza kararı dün açıklandı

25 Ocak 2019 Cuma 20:38
5 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da kızının arkadaşı olan 13 yaşındaki küçük kızı alıkoyarak cinsel istismarda bulunan ve önceki gün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak mahkum edilen sanık Bülent Yılmaz hakkındaki ceza kararı dün açıklandı. “Cinsel dokunulmazlığı ihlal etmek amacıyla 16 yaşından küçük kızı alıkoymak” ve “Cinsel istismar” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Yılmaz, 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

“Bu tür suçlar çocuk haklarına karşı ağır bir ihlaldir…”

Sanık Bülent Yılmaz hakkındaki ceza kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Şerife Katip Kır, sanığın suçlu bulunup mahkum edildiği suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu söyledi. Kır, sanığın mahkum edildiği “Cinsel dokunulmazlığı ihlal etmek amacıyla 16 yaşından küçük kızı alıkoymak” suçu için 13 yıl,  “Cinsel istismar” suçu için ise 6 yıl hapis cezası öngörüldüğünü vurguladı.

Sanığın müştekiye karşı bu fiillerinin müşteki ile birlikte topluma ve toplum değerlerine karşı yapılmış, ahlak kuralları ve toplum değerleri ile bağdaşmayan ters hareketler olduğunu ifade eden Kır, özellikle çocuklara karşı işlenen cinsel suçların toplumda infiale yol açan vahim suçlar arasında yer aldığının altını çizdi. Kır, çocukların bedensel dokunulmazlığına karşı işlenen bu suçların etkilerinin mağdurların yaşamları boyunca sürdüğünü vurgulayarak, bu suçların çocuk haklarına karşı ağır bir ihlal olup tüm dünyada yaygınlaşan bir tehlike olduğunu belirtti.

Bu tür suçları işleyenlere suçların ciddiyeti ile orantılı, etkin ve caydırıcı cezalar vererek toplumu, toplum bireylerini ve özellikle çocukları ve kadınların koruması gerektiğini belirten Kır, sanığa uzun süreli hapislik cezası verilmesinin kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Kır, sanığı 5 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

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