Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
19'u yerel 25 pozitif vaka
Kapat

5+1 Zirve şubat ayında İsviçre’de olabilir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5+1 formatındaki görüşmelerin önce İngiltere’de yapılmasının düşünüldüğünü ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle zirvenin Şubat ayında İsviçre’ye alınabileceğini söyledi.

08 Ocak 2021 Cuma 13:14
763 Okunma
5+1 Zirve şubat ayında İsviçre’de olabilir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5+1 formatındaki görüşmelerin önce İngiltere’de yapılmasının düşünüldüğünü ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle zirvenin Şubat ayında İsviçre’ye alınabileceğini söyledi.

Tatar, “5+1’i zirveyi şubat gibi İngiltere diye düşünmüştük. Avrupa Birliği üyesi bir ülke istemiyoruz, çünkü AB meseleye taraftır. İngiltere’deki yaygın vakalar nedeniyle şimdi İsviçre’de olabilir. Araştırıyoruz” dedi.

Ersin Tatar “federasyon” çözüm modeline ilişkin "BM'nin 50 yıllık parametreleri" yorumunu yaparak bunun artık değişmesi gerektiğini anlattı, Kıbrıs sorununda ve Doğu Akdeniz'de konjonktürün enerji kaynakları konusu ile değiştiğini belirtti.

“Doğu Akdeniz’de enerji politikaları Türkiye’nin de talebiyle belirleyici olacak” diyen Tatar “Türkiye bize federasyonu bir daha görüşmem demedi ama politika bu. Egemen eşitlik temelinde iki devlet” diye konuştu.

Ersin Tatar, öngörülerinin ortaklık değil, iki ayrı devletin işbirliği olduğu vurgusu da yaptı.

Tatar ve sözcü Doğruyol, “Bu iki devlet hangileri olacak” sorusuna ise “bunun görüşmeler neticesinde ortaya çıkacağının” altını çizdi, şimdi devlet ismi konuşmanın görüşmeleri etkileyebileceğine dikkat çekti.

“İşlevsellik ön planda olacak. Yani biz bizi selamete götürecek bir çözüm istiyoruz. Ruma yama olmak istemeyiz. Türkiye’nin olmadığı bir federal yapının mümkün olmadığını düşünüyoruz” diyen Tatar, BM parametrelerinin tekrar ele alınması gerektiğini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Ali Kişmir
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Ali Kişmir
Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'ne yeni atama
Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'ne yeni atama
CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI
CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim