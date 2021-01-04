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“6-7 OCAK TARİHLERİNDE CENGİZ TOPEL ATIŞ ALANINDA MAKİNELİ TÜFEK ATIŞLARI YAPILACAK”

Lefke Kaymakamlığı, 50'nci Mekanize Piyade Alay Komutanlığı birlikleri tarafından 6-7 Ocak tarihleri arasında Şht. Yzb. Cengiz Topel atış alanında, 12,7 mm makineli tüfek 3 Numaralı Güç Kazandırma Atışı icra edileceğini bildirdi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 15:54
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“6-7 OCAK TARİHLERİNDE CENGİZ TOPEL ATIŞ ALANINDA MAKİNELİ TÜFEK ATIŞLARI YAPILACAK”

Lefke Kaymakamlığı, 50'nci Mekanize Piyade Alay Komutanlığı birlikleri tarafından 6-7 Ocak tarihleri arasında Şht. Yzb. Cengiz Topel atış alanında, 12,7 mm makineli tüfek 3 Numaralı Güç Kazandırma Atışı icra edileceğini bildirdi.
Lefke Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, atışın yapılacağı tarihlerde bu bölgeye girilmesinin yasak olduğu, bölgenin atıştan sonra bahse konu askeri birlik tarafından temizleneceği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede patlamamış mermilerin bulunması ve görülmesi durumunda imha edilebilmeleri için görüldüğü veya bulunduğu yerin en yakın polis karakoluna bildirilmesi uyarısında da bulunuldu.

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