8 hemşire ‘TEMASLI’ olarak karantinada

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Pandemi bölümünde bu sabah bir hemşirenin rutin yapılan test sonucunda Covid-19 olduğunun ortaya çıkmasıyla, aynı bölümden 8 hemşire temaslı olarak karantinaya alındı. Hemşirelere yapılan testlerin negatif olduğu, yakın temaslı oldukları için karantina alındıkları kaydedildi.

Pandemi bölümünde görev yapan 9 kişilik ekibe dün sabah rutin her hafta yapılan PCR testlerinin yapıldığı ve bir kişide pozitif sonuç alınmasıyla 8 kişilik sağlık çalışanlarının da River Side Otel’de karantinaya alındığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; Mart ayından beridir pandemideki Nöroloji Karantina bölümünde görev yürüten yaklaşık 17 kişilik deneyimli sağlık çalışanları arasından sadece 3, 4 hemşirenin görevine devam ettiği, diğerlerinin karantinada olduğu belirtildi.

Nöroloji Karantina bölümünde pozitif çıkan hemşirenin nerden Covid bulaştığı ise bilinmiyor.

Çalışmaların aksamaması için ilgili bölüme takviye hemşire gönderildiği de edinilen bir diğer bilgi oldu.

Kaynak: Yenidüzen