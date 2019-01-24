AB'den Kıbrıs Türk toplumuna 21 milyon Euro hibe

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre, AB finansmanı ile sivil toplum örgütleri, girişimciler, küçük ve orta boy işletmeler, kırsal bölgelerdeki çiftçiler, okullar, yaşam boyu öğrenim kurumları ile yerel topluluklara yardımlar yapılıyor.



STÖ’LERLE 2.5 MİLYON EURO DEĞERİNDE 8 HİBE SÖZLEŞMESİ



Avrupa Komisyonu’nun “Sivil Toplum İş Başında” teklif çağrısı sonucunda Aralık 2018’de sivil toplum örgütleriyle 2.5 milyon Euro değerinde 8 sözleşme imzaladığı kaydedildi.



Sözleşmeler, kadın ve çocuklara yönelik aile içi şiddetin engellenmesi; LGBTI+ bireylerin insan haklarına erişimlerinin iyileştirilmesi; hasta hakları konusunda farkındalık yaratmak ve uygulamaya geçilmesi; sanat aracılığıyla çoğulcu bakış açıları, demokratik değerler, çeşitlilik, eleştirel fikirler ve kültürler arası hoş görü hakkında farkındalığın yaratılması; basın özgürlüğü ve temel insan haklarının teşvik edilmesi için gazeteciler ve basın kuruluşlarının kapasitelerinin artırılması; Kıbrıs’taki barış söyleminde gençlerin kapasitesinin artırılmasına katkı koyulması; çevre aracılığıyla demokrasi, yönetişim ve barışın inşa edilmesi konusunda sivil toplumun rolünün geliştirilmesi ve Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlanması çalışmalarını içerdiği ifade edildi.



EKONOMİK KALKINMAYA DESTEK İÇİN 8 MİLYON EURO’LUK YENİ BİR BÜTÇE



Avrupa Komisyonu’nun, “Yenilikçi Girişimcilik ve Diyalog” projesinin yürütülmesi için Northern Ireland Cooperation Overseas (NI-CO) ile 3 milyon Euro değerinde bir anlaşma imzaladığı, projenin Lefkoşa’da bir inovasyon merkezinin kurulması, Kıbrıs Diyalog Forumu ile iş birliğinde toplumlar arası diyaloğun teşvik edilmesini de içerdiği kaydedildi.



Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Rekabet Edebilir İşletmeler, Kümeler ve İş Destek Kuruluşları” hibe programı kapsamında, yapılacak yatırımlara yönelik 100 bin ile 250 bin Euro arasında mali destek ve eş finansman sağlanacağı kaydedildi. 5 milyon Euro’ya kadar toplam miktara sahip sözleşmelerin 2019 yılında imzalanması öngörülüyor.



LEFKOŞA’YA YENİ KANALİZASYON HATTI



Lefkoşa’nın kuzeyinde yeni bir kanalizasyon hattının inşa edilmesi için 10.9 milyon Euro, yeni bir hizmet sözleşmesi için de 0.7 milyon Euro’luk sözleşme imzalandığı, çalışmalar arasında 13 kilometrelik kanalizasyon ve dört pompa istasyonundan oluşacak Lefkoşa'nın kuzeyine yönelik Kanalizasyon Ana Hattı’nın inşasının bulunduğu kaydedildi.



Lefkoşa merkez ile Lefkoşa’nın kuzey ve güneyini kapsayan mevcut kanalizasyon hattının tam kapasiteyle çalıştığı, bunun şehrin kuzey kesiminde kanalizasyon yatırımlarını engellediği, Lefkoşa'nın kuzeyine yönelik Kanalizasyon Ana Hattı’nın, Haspolat Atık Su Arıtma Tesisine daha çok kentsel bölgenin bağlanmasına olanak sağlayacağı belirtildi.



GÜZELYURT’A SULAMA SİSTEMİ





Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan suyun yeniden kullanılabilmesi için, sulama sisteminin inşa edilmesine yönelik 2.14 milyon Euro değerinde sözleşme, 0.5 milyon Euro değerinde bir hizmet sözleşmesi imzalandığı kaydedildi.Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan suyun bazı tarımsal ürünlerin sulanması için kullanılabilir kalitede olduğu, amacın tesisin batısında yer alan ve ağırlıklı olarak narenciye ve zeytin bahçelerinden oluşan takriben 30 bin m²’lik bahçenin sulanması olduğu kaydedildi.Kırsal kalkınma, özel sektörün geliştirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, toplumun geliştirilmesi ve sivil toplum alanlarında, hibe programlarına destek amacıyla 1.5 milyon Euro değerinde yeni hizmet sözleşmesi imzalandığı kaydedildi.Yeni sözleşme, hibe programlarının hazırlanması, lansmanı, değerlendirilmesi, uygulanması ve izlenmesine yardımcı olmak için kullanılacak.Eğitimde Yenilik ve Değişim Hibe Programı kapsamında okullar ve yaşam boyu öğrenim kurumları ile 1.3 milyon Euro’luk 10 sözleşme imzalandığı, sözleşmelerin 50 bin ile 200 bin Euro arasında olduğu; okullardaki eğitim ve öğrenim uygulamalarının AB standartlarına getirilmesini kapsadığı belirtildi.Buna ilaveten gençler ile kadınların istihdam edilebilirliklerini geliştirmek için yaşam boyu öğrenim programları hedeflendiği, hibe projelerinin 2021 yılı başlarında tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.İmzalanan okul projelerinin, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara yönelik,ilkokul öğrencilerine yönelik teknoloji yardımı, İngilizce ve Rumca dil eğitimi ve yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik müfredat dışı etkinlikler içerdiği kaydedildi.İmzalanan beş yaşam boyu öğrenim projesi ise, gençlerin ve kadınların girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine, Kıbrıs Türk toplumunda sosyal girişimcilik uygulamalarının geliştirilmesine ve gençler ile engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim programlarının geliştirilmesine yönelik olduğu ifade edildi.