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Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü

Yeşilyurt bölgesinde meydana gelen “Ciddi darp”, “Darp” ve “Vahim zarar” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Şubat 2021 Salı 11:01
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Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü

Yeşilyurt bölgesinde meydana gelen “Ciddi darp”, “Darp” ve “Vahim zarar” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Oktuğ, zanlının “Ciddi darp”, “Darp” ve “Vahim zarar” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Oktuğ, zanlının 15 Şubat 2021 tarihinde, 18.00 raddelerinde Yeşilyurt’taki bir ikametgâhın avlu kısmında aralarında husumet bulunan abisinin kızı H.Ş.’yi dedikodu yaptığı gerekçesiyle darp ettiğini belirterek, zanlının müştekiye elleri ve ayaklarıyla vurduğunu kaydetti.

Söz konusu darp eyleminin ardından müştekinin yere düşerek sol ayak bileğinin kırıldığını dile getiren Oktuğ, zanlının “Vahim zarar” suçunu da işlediğini vurgu yaptı.

Oktuğ, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğine işaret eden Oktuğ, yürütülen soruşturmanın tamamlanmış olması nedeniyle zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

KAMALI HABER AJANSI

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