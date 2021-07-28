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Acil durum hastanesi yüzde 68 doldu!

Ülkemizde son haftalarda vaka artışı devam ediyor.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:52
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Acil durum hastanesi yüzde 68 doldu!

Vaka artışları ile birlikte Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin kapasitesi yarının üzerine çıkarken Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 6’ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre bugün itibari ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 6.

Yoğun bakımda tedavi gören hastalardan en genci 39 yaşındaki bir erkek hastayken en yaşlısı 79 yaşındaki kadın bir hasta.

Yoğun bakımda aşı yaptırmayan 2 hastanın entübe durumda olduğu aktarılırken diğer 4 hastanın 2’sinin 1 doz diğer 2’sinin ise iki doz aşılı olduğu ifade edildi.

Acil Durum Hastanesi’nde ciddi artış…

Artan vakalar nedeniyle Acil Durum Hastanesi’ndeki doluluk oranı da arttı. Haber Kıbrıs’ın doğrulattığı bilgilere göre 100 yatak kapasitesi olan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde 68 kişi tedavi görüyor.

Acil Durum Hastanesi’nde 32 yatağın boş olduğu belirtilirken vaka artışlarının devam etmesi durumda yatak kapasitesinin arttırılabileceğine dikkat çekildi.

Haberin Tamamı İçin ; https://haberkibris.com/acil-durum-hastanesi-yuzde-68-doldu-0846-2021-07-28.html

Haber Kıbrıs

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Lefkoşa Acil Durum HastanesiKoronavirüsCoronavirüs
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