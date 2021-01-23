Acılı aile kaza yerinde eylem yapacak!

Girne'de Sulu Çember yakınlarında dün akşam meydana gelen 23 yaşındaki Emrullah Baran'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından, genç adamın ailesi ve sevenleri isyan etti. Acılı aile bu akşam saat 20.00'de kazanın meydana geldiği noktada eylem gerçekleştirecek