Acılı aile kaza yerinde eylem yapacak!

Girne’de Sulu Çember yakınlarında dün akşam meydana gelen 23 yaşındaki Emrullah Baran’ın hayatını kaybettiği kazanın ardından, genç adamın ailesi ve sevenleri isyan etti.
Acılı aile bu akşam saat 20.00’de kazanın meydana geldiği noktada eylem gerçekleştirecek.
Bölgede trafik güvenliğinin olmayışının yanı sıra, adaletin yerini bulmasını, aşırı süratli ve dikkatsiz sürücünün gereken caydırıcı cezayı almasını isteyen Baran ailesi bu akşam saat 20.00’de kaza yerinde eylem gerçekleştirecek.
Kazanın meydana geldiği bölgede yolu trafik akışına kapatacak olan acılı aile, kaza alanına çiçek bırakacak ve açıklamalarda bulunacak.