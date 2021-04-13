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AÇLIK MI? FUHUŞ MU?

KKTC’ye yurt dışından okumak için gelen Afrika kökenli yabancılar hayatta kalabilmek için bir bir fuhuşa sürükleniyor…

13 Nisan 2021 Salı 09:26
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AÇLIK MI? FUHUŞ MU?

AÇ KALMAMAK İÇİN FUHUŞU TERCİH EDİYORLAR

KKTC’ye yurt dışından gelen yabancılar geçim zorluğu nedeniyle KKTC’de bir bir fuhuş batağına sürükleniyor. Covid-19 Pandemisi nedeniyle ülkelerine dönemeyen, ailelerinin de para yollayamadığı ve iş bulamayan Afrika kökenli yabancılar, hayatta kalabilmek, karınlarını doyurmak, evlerinin kirasını ve faturalarını ödeyebilmek için fuhuştan başka çare bulamıyor ve birçoğu kendi tercihleri ile 250 TL karşılığı fuhuş yapmak zorunda kalıyor.

YETKİLİLER NEREDE?

Ülkemizde yaşayan Afrika kökenli yabancılar her gün giderek artan suç ve fuhuş haberlerinin basına yansıdığı KKTC’de, geleceklerini kurmak ve bir meslek sahibi olabilmek için buraya gelen Afrika kökenli kişiler, Pandemi döneminde KKTC’de çok ciddi maddi zorluklar yaşadıklarını, karınlarını doyurabilmek için daha fazla bu yola başvurmak istemediklerini, devletin artık kendilerini görmelerini ve yetkililerin kendilerine yardım etmelerini istiyor.

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