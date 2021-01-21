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Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi: Tüm halkımıza geçmiş olsun

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Kıbrıs’ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaparak, deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı.

21 Ocak 2021 Perşembe 18:05
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi: Tüm halkımıza geçmiş olsun

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Kıbrıs’ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaparak, deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi'nden yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemizde bugün saat 16.27’de KKTC Meteoroloji Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonundan yaklaşık 43 Km uzakta, orta şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre 5.2 olan bir deprem kaydedilmiştir.

KKTC Meteoroloji Dairesi yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.90 Kuzey ve 33.66 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 57 KM derinliğinde Larnaka da olduğunun saptandığı bilgisi verilmiştir.

Ülkemizde yoğun olarak hissedilen bu deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz ve zarar ziyana dayalı bir ihbar bilgisi tarafımıza ulaşmamıştır. Tüm halkımıza geçmiş olsun.”

Son Güncelleme: 21.01.2021 19:08
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