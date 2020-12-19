Aftan yararlanmak isteyenlerin dikkatine

Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği bordro ve vezne servisleri, bugün de hizmet verecek.

Prim affından yararlanarak ön peşinatlarını ödemek isteyen sigortalılara imkan tanımak için Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği, bugün 09.00- 15.00 saatleri arasında hizmet veriyor...

10 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 90/2020 ve 91/2020 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile işveren ve bağımsız çalışanların, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası çerçevesinde ödeyebilmek için ödeme süresi 21 Aralık 2020 tarihinde son bulacak.

Bakanlığımıza bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 21 Aralık tarihine kadar ödemeleri gerekiyor.

Yapılan başvuruların fazla olması nedeniyle, izdiham yaşanmasını önlemek ve sigortalıların ödeme yapabilmelerine olanak sağlanması için bugün Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği’nin bordro ve vezne servisleri 09.00- 15.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu tarihteki tahsilat işlemleri gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin olarak yapılacağından, bunun dışındaki işlemler için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne hafta içi günlerde başvurulması istendi.