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Ağustos Ayı Enflasyonu Yüzde 2,54 Olarak Açıklandı

KKTC İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2,54 olarak açıkladı.

05 Eylül 2021 Pazar 12:42
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Ağustos Ayı Enflasyonu Yüzde 2,54 Olarak Açıklandı

İstatistik Kurumu’nun internet sayfasında yayımlanan verilere göre, ağustos ayında en yüksek artış yüzde 175 ile domateste yaşandı.  En yüksek düşüş ise yüzde 33.33 ile KKTC piyango biletinde gerçekleşti.

Harcama ana gruplarındaki en yüksek artış ise yüzde 12.10 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti.

Yıllık enflasyon  yüzde 20.54 olarak açıklandı.

Buna göre ağustos ayında ana harcama gruplarında bir önceki aya göre  Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %6.96, Haberleşme ana grubunda %2.30, Sağlık ana grubunda %1.00, Ulaştırma ana grubunda %0.93, Eğlence ve Kültür ana grubunda %0.63, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %0.47, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0.16, Konut,Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.16, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.09 artış gerçekleşti.

Öte yandan, Giyim ve Ayakkabı’da %1.51, Eğitim ana grubunda %0.46 düşüş yaşandı.

Endekste kapsanan 363 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 104 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal;%175.35 domates,%134.48 patlıcan, ve %110.04 kavun oldu.

 En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %33.33 piyango bileti (KKTC),%13.35 pantolon(yazlık)(kadın için) ve %12.83 tişört kısa kollu (penye) (kadın için) oldu.
(YIL)

Anahtar Kelimeler:
KKTC İstatistik Kurumu
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