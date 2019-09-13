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Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etme kararı aldı

"AK Parti son dönemde değerlerinden uzaklaştı"

13 Eylül 2019 Cuma 11:59
Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etme kararı aldı

AKP'den ihracı istenen ve yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Ahmet Davutoğlu düzenlediği basın toplantısında konuşuyor.

Ahmet Davutoğlu, “Partimizden istifa ediyoruz” dedi.  

Davutoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"AK Parti'nin siyaset anlayışı 3Y formülüyle bulmuştu. AK Parti bu anlayışla milletimize ve ülkemize büyük hizmetler yaptı. Milletimiz de desteğini ve duasını eksik etmedi. Ancak AK Parti son dönemde değerlerinden uzaklaştı. AK Parti'nin söylemleri ve politikaları değişti.

Siyasi partiler de içlerinde üretken bir fikir alışverişine imkan buldukça zenginliklerini koruyabilirler. Bu düşünceyle genel başkanlığı bıraktığımız günden bu yana aksaklıkları, yanlışları sözlü ve yazılı olarak en yetkili makamlarla paylaştık. Bu önerilerimiz hiçbir şekilde dikkate alınmamasına rağmen hiçbir açıklamada bulunmadık.

Peki, neden 22 Nisan’dan itibaren konuşmaya başladık. Biz 22 Nisan’da kamuoyuyla paylaştığımız görüşlerimizle, kuruluş ilkerinden uzaklaşan Ak Parti yönetimini sağduyuya çağırıyorduk.”

 “İşlerin toparlanabileceğini göstermek istiyorduk” diyen Davutoğlu, açıklamalrına ne yalan denildiğini ne de kulak verildiğini belirtti.  

Davutoğlu, “Davamız dememize rağmen fitne, ihanet ve bedel ödemeyle tehdit edildik” diyerek şöyle devam etti: “Tarih kendisini unutturmak isteyenleri çarklarında öğütür.”

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