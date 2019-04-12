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Akademisyene “cinsel saldırı ve taciz” suçlaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim veren M.Ö isimli akademisyen, öğrencisine “cinsel saldırı ve cinsel tacizde” bulunduğu iddiasıyla tutuklandıKaynak: Akademisyene “cinsel saldırı ve taciz” suçlaması

12 Nisan 2019 Cuma 16:13
Akademisyene “cinsel saldırı ve taciz” suçlaması
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim veren M.Ö isimli akademisyen, öğrencisine “cinsel saldırı ve cinsel tacizde” bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Mağusa Kaza Mahkemesi’ne bugün çıkarılan zanlı aleyhinde 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Kaynak: YENİDÜZEN 

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Anahtar Kelimeler:
CinselTaciz
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Mağusalı vatandaş 2019-04-12 17:00:56

Lefkoşada bir olay olduğunda bir okulda deniyor,şimdi burda olunca Daü ismi veriliyor.Senelerdir usanmadınızmı bu Mağusa sataşmalarından ?

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Ökkeş 2019-04-12 16:54:53

Ayıp ayıp olmadı hocaa .yazıklar olsun tabi hocayıda dinlemek lazım geçmiş olsun daü

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