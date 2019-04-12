Kaynak: YENİDÜZEN
Akademisyene “cinsel saldırı ve taciz” suçlaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim veren M.Ö isimli akademisyen, öğrencisine “cinsel saldırı ve cinsel tacizde” bulunduğu iddiasıyla tutuklandıKaynak: Akademisyene “cinsel saldırı ve taciz” suçlaması
12 Nisan 2019 Cuma 16:13
Lefkoşada bir olay olduğunda bir okulda deniyor,şimdi burda olunca Daü ismi veriliyor.Senelerdir usanmadınızmı bu Mağusa sataşmalarından ?
Ayıp ayıp olmadı hocaa .yazıklar olsun tabi hocayıda dinlemek lazım geçmiş olsun daü