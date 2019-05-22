Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
Son Dakika
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!

Akdeniz Köyü sahilinde köpekbalığı görüldü!

22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:59
Akdeniz Köyü sahilinde köpekbalığı görüldü!
banner44

banner41
Cyprus Today gazetesinin yer alan habere göre Girne’nin batısındaki Akdeniz Köyü'nde bölgede gezinti yapan bir vatandaşın sahilde köpek balığı gördüğü kaydedildi.  Görüntülerdeki köpekbalığının Camgöz (sand bar shark) cinsi olduğu belirlirken,  uzmanlardan edinile bilgiye göre, köpekbalıklarının her yıl Mart-Mayıs ayları sırasında yavrulamak için sığ sulara geldiği ifade edildi.

Cyprus Today gazetesine konuşan biyolog Robin Snape, söz konusu köpekbalığının tehlikeli olmadığını, ada tarihinde herhangi bir köpekbalığı saldırısının kayıtlara geçmediğini belirterek, panik yaratacak bir durum olmadığını söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Köyü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis 14:00'da toplanıyor
Meclis 14:00'da toplanıyor
Kabinedeki tek kadın Ayşegül Baybars
Kabinedeki tek kadın Ayşegül Baybars
Kumsal Parkı'nda zehirli et!
Kumsal Parkı'nda zehirli et!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim