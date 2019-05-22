Akdeniz Köyü sahilinde köpekbalığı görüldü!

Cyprus Today gazetesine konuşan biyolog Robin Snape, söz konusu köpekbalığının tehlikeli olmadığını, ada tarihinde herhangi bir köpekbalığı saldırısının kayıtlara geçmediğini belirterek, panik yaratacak bir durum olmadığını söyledi.

uzmanlardan edinile bilgiye göre, köpekbalıklarının her yıl Mart-Mayıs ayları sırasında yavrulamak için sığ sulara geldiği ifade edildi.