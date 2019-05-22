Akdeniz Köyü sahilinde köpekbalığı görüldü!

22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:59
Cyprus Today gazetesinin yer alan habere göre Girne’nin batısındaki Akdeniz Köyü'nde bölgede gezinti yapan bir vatandaşın sahilde köpek balığı gördüğü kaydedildi. Görüntülerdeki köpekbalığının Camgöz (sand bar shark) cinsi olduğu belirlirken,
uzmanlardan edinile bilgiye göre, köpekbalıklarının her yıl Mart-Mayıs ayları sırasında yavrulamak için sığ sulara geldiği ifade edildi.
Cyprus Today gazetesine konuşan biyolog Robin Snape, söz konusu köpekbalığının tehlikeli olmadığını, ada tarihinde herhangi bir köpekbalığı saldırısının kayıtlara geçmediğini belirterek, panik yaratacak bir durum olmadığını söyledi.