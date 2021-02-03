Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile yakalandı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile...
Para karşılığında fuhuş
Para karşılığında fuhuş
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...
Elindeki sopayla dehşet saçtı
Elindeki sopayla dehşet saçtı

Akdoğan'da vaka sayısı arttı!

Akdoğan’da vaka sayısı 9’a çıktı!

03 Şubat 2021 Çarşamba 17:43
1224 Okunma
Akdoğan'da vaka sayısı arttı!

Akdoğan’da bugün yapılan testler sonucu 3 pozitif Covid-19 vakasına daha rastlanması nedeniyle bölgedeki toplam vaka sayısı 9’a çıkmış oldu.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yapılan 340 test sonucu bölgede 3 pozitif vakaya daha rastlandığını ve toplam vaka sayısının 9’a yükseldiğini duyurdu. Latif, yaptığı paylaşımda bölge sakinlerine temkinli olmalarını ve temaslı olanların kendilerini saklamaması yönünde duyuruda bulundu.

Ahmet Latif’in tam açıklaması şöyle:

Değerli Belde Halkım,

Dün yapmış olduğum açıklamada belirtmiş olduğum gibi test sonuçları çıktıktan sonra sizleri en doğru şekilde bilgilendirmek bizim için bir görevdir. Belirtmek isterim ki daha önceden pozitif olup tedavisi devam eden 5 arkadaşımızın yanında dün bu sayı 6 pozitif vakaya çıkmıştı, dün yapılan 340 test sonucuna göre bize ulaşan bilgiler doğrultusunda ne yazık ki 3 pozitif vaka daha tespit edilmiştir. Böylece şuan itibarıyla 9 pozitif vakamız var. 

Lütfen temaslı olan kimseler kendini gizlemesin bize veya Sağlık Bakanlığına ait 1102 nolu telefonundan ulaşsınlar. Lütfen herkes Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin almış olduğu kararlara doğrultusunda 10 Şubat 23.59 kadar uzatılan sokağa çıkma yasağına uysun. Akdoğan Belediyesi olarak tüm çalışanlarmızla  birlikte sizler sağlığı için bizler sahada çalışmaya devam ediyoruz. Bir kez daha hasta olan herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunar en erken zamanda sağlıklarını kavuşmalarını dilerim...

Lütfen kurallara uyalım...Uymayanları Uyaralım.

Unutmayın Bizim için Değerlisiniz...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Cuma günü toplanacak
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Cuma günü toplanacak
Bostancı’da 5 pozitif vaka
Bostancı’da 5 pozitif vaka
Bakanlar Kurulu yarın toplanıyor
Bakanlar Kurulu yarın toplanıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim