Akdoğan köyünde vaka sayısı 8 oldu

Akdoğan köyünde son günlerde artan pozitif vaka sayısı 8’e yükseldi.

Karantinada temaslı olan 1 kişinin testinin bugün pozitife döndüğü öğrenildi. Son üç günde pozitif vakalarla birlikte çok sayıda kişi temaslı olarak karantina otellerine alınırken, Akdoğan Belediyesi tedbirlerini sıklaştırdı.

Sürekli uyarı ve çağrılarda bulunan Akdoğan Belediyesi yaşlılar için hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, pozitif vaka sayısının 8’e yükseldiğini doğruladı.

Latif, son vakanın karantina otelinde temaslı bir kişi olduğunu söyledi.

KAYNAK: YENİDÜZEN