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AKEL İle Rum Hükümeti Arasında Beş Taraflı Konferans Kavgası

 AKEL ile Rum Hükümeti arasında, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Cenevre’de ay sonunda gerçekleştirilecek gayri resmi beş taraflı konferans konusunda yeni bir açıklamar savaşı yaşandığı belirtildi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 13:52
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AKEL İle Rum Hükümeti Arasında Beş Taraflı Konferans Kavgası

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun beş taraflı gayri resmi konferansın başarısızlıkla sonuçlanacağını öngördüğünü ve sorumluluğu yine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e attığını yazan Alithia gazetesi, Kiprianu’nun, Anastasiadis’in müzakerelere Crans Montana’dan kaldığı yerden devam etmek istediğini savunmasının artık yeterli olmadığının farkına varması gerektiğine işaret etti.
Şu an durumların daha da kötü olduğunu savunan Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yalnızca kamuoyu önündeki açıklamalarını tekrarlayarak Cenevre’ye gitmesi durumunda, yeni bir başarısızlığa sürüklenebilecekleri iddiasında bulundu.
Kiprianu “Olası çıkmaz konusunda kendilerine sorumluluklar yüklenmesi durumunda, gelişmelerin Kıbrıs ve Kıbrıs halkının aleyhinde olacağını” ileri sürdü.
Anastasidis’e, Guterres çerçevesinin belirsizlikte kalan meseleleri ve hidrokarbonlar konusunda köprü kurucu öneriler ortaya koyma çağrısında bulunan Kiprianu, “Eğer bunu yaparsa, o zaman ya çözüm perspektifine ilişkin yol açılacak, ya da yeni bir başarısızlıkla ilgili tek sorumlu Türk tarafı olacaktır” iddiasında da bulundu.
KUSİOS
Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya verdiği yanıtta, AKEL’in 1978 yılındaki Amerikan-İngiliz-Kanada planının reddedilmesindeki katalizör rolüne atıfta bulundu.
AKEL’in 2004 yılında ise “eveti pekiştirmek için hayır demesinin” katalizör olduğunu savunan Kusios, Andros Kiprianu ile AKEL’in, Cenevre’de gerçekleştirilecek konferansın birkaç gün öncesinde, olası bir çıkmaz konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum tarafını peşinen suçlayarak gerçekten neye hizmet ettiğini ve neyi başarmak istediğini sordu.
Kusios, Kiprianu ve AKEL’in Kıbrıs sorununa verdikleri zararın farkında olup olmadıklarını merak ettiğini sözlerine ekledi.

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