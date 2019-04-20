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Akıncı: Ben sen yok, artık biz diyebilmeliyiz

20 Nisan 2019 Cumartesi 10:10
Akıncı: Ben sen yok, artık biz diyebilmeliyiz
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kermiya bölgesine yapılacak şehir ölçeğindeki park konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medyadan cevap verdi.

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Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“Lefkoşa’ya hizmet açısından kendimi kanıtlama ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. O dönem benim açımdan geride kaldı. Dolayısıyla Kermiya’da( Metehan) şehir ölçeğinde park için kimse ile yarışmacı bir ruh halinde olmam söz konusu bile değil. Sadece katkı yapmaya çalışıyorum. Şöyle ki: 2017 yılında askeri bölgeden 357 dönümlük bir alanın Meclis’e intikal ettirilerek yeşil alana dönüştürülmesi fikrinin üzerinden yeterli zaman geçtiğine inandığımdan 11 Ocak tarihinde üst düzey bir toplantı düzenledim. Bu toplantıda söz konusu alan için herhangi bir projenin yapılmadığı, buna karşılık Kızılbaştaki projenin neredeyse ihale aşamasında olduğu ve Türkiye finansmanı ile orasının yapılacağı bilgisi verildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı olarak, diğer projenin de müellifi olan EBİ ile anlaşma sağlayarak söz konusu alan için ön proje hazırlanmasını sağladım. Dün CB’lığında tüm paydaşların katıldığı toplantıda projenin müellifi mimar tarafından takdim yapıldı ; tüm katılımcılar da projeyi beğendiler. CB’lığı Resmî sayfasında paylaşılan resimler bu projeye aittir. Mimari tasarımı hazırlayan Can beyi buradan da kutlamak isterim. Daha işin çok başında bulunuluyor; yapılması gereken doğru mecrasında işin yürütülmesidir. Burada asıl görevin yerel yönetime yani belediyeye düştüğü inancındayım. Tıpkı sonrasındaki bakım idamede olacağı gibi. Tüm diğer kurumlar da el birliğiyle yardımcı olmalıyız. Yakın gelecekte burası için Türkiye finansmanı olmayacağı bize iletildiğine göre de, yine el birliğiyle yerel kaynaklarımızı., sponsorluk müessesesini de devreye koyarak harekete geçirmeli ve bu güzel girişimi sonuçlandırmalıyız. Birkaç resim bile insanlarımızı heyecanlandırdı; çünkü Başkent’te böylesi bir yeşil alana ciddi ihtiyaç var. Benim görevim kurumlar arası sürtüşme yaratmak değil , tam tersine dayanışma ve işbirliğine yardımcı olmaktır.

“Ben “ “sen “ yok bu konuda olsun “biz” diyebilmeliyiz.”

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıKermiyaParkEleştirilerHaberGündemKıbrıs
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Doğru Söz 2019-04-20 10:36:12

Bu alanı olsun kurtaralım! Burası olsun bina ve insan yığma alanına dönmesini! Zaten netrekareye yeşil alan olarak çok çağ dışıyız. Oksijen yok. Bu alan için eminim bir sürü harami el ovuşturuyordu! Burdan olsun faydalanmasınlar! Oksijen sağlıktır. Medeniyet yeşil alan ve oksijen arar, haramiler yeni arsa yeni bina...

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