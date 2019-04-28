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Akıncı Turnalar Kırsal Köy Etkinliğinin Açılışına Katıldı

“Kadınların etkinliği arttıkça ülke daha iyiye, daha güzele gidecektir”

28 Nisan 2019 Pazar 14:46
Akıncı Turnalar Kırsal Köy Etkinliğinin Açılışına Katıldı
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 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Turnalar Kültür, Çevre, Koruma ve Geliştirme Derneği’nin düzenlediği  4. Turnalar Kırsal Köy Etkinliğinin açılışına katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi, unutulmaya yüz tutan bazı faaliyetlerin uygulamasını denedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı açılışta yaptığı konuşmada, Turnalar halkıyla bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirterek, etkinliğin başarıyla sonuçlanacağından şüphesi olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in kürsüye “Kültür Bakanı” olarak çağrıldığını ve bakanlığın kültür yönünün öne çıkarıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, kültür etkinliğinde bakanlığın kültür kısmının öne çıktığını, bunun hoşuna gittiğini söyledi.



“KÜLTÜRE VE ÇEVREYE DUYARLILILIK HAK ETTİĞİ DEĞERİ ALMALI”

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Kültür boyutunun hep ihmal edildiğini, bütçede de kültür ve çevreye en az bütçenin ayrıldığını, bunun tersine çevrilmesi gerektiğini dile getiren Akıncı, “Mutlaka toplumlarda çevreye ve kültüre duyarlılık hak ettiği değeri ve hak ettiği katkıyı alabilmelidir. Bunun için de el birliği ile çalışmalıyız” dedi.



“KADINLARIN ETKİNLİĞİ ARTTIKÇA ÜLKE DAHA İYİYE, DAHA GÜZELE GİDECEKTİR”

Turnalar Kültür, Çevre, Koruma ve Geliştirme Derneği’nin kadın ağırlıklı olduğuna da değinerek, kadınları kutlayan Akıncı, “Kadınların, derneklerde etkinliği, giderek yönetimde yeri ve ağırlığı arttıkça o ülke daha iyiye, daha güzele gidecektir. Buna yürekten inanıyorum. Bizim toplumumuz, bizim devletimiz deöyle inanıyorum ki kadınların ağırlığı arttıkça daha iyiye, daha güzele gidecektir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kültürü yaşatmanın, kökleri unutmamanın önemli olduğunu belirterek, “Bunlar bir zenginliktir, çeşitliliktir, güzelliktir. Bu güzellikler içinde hep birlikte olabileceğimiz için, bunları sizlerle paylaşacağımız için, davetiniz için çok teşekkür ediyorum ve sizlere başarılar diliyorum” dedi.

Stantları da gezen Cumhurbaşkanı Akıncı, alışveriş yaparak, unutulmaya yüz tutan ve etkinlikte katılımcılara hatırlatılan el değirmeni, yün eğirme, çorap örme, küllü suda çamaşır yıkama, halı dokuma, süpürge bağlama faaliyetlerini yakından inceledi, bazılarını denedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıTurnalar Kırsal Köy EtkinliğiHaberGündemKıbrıs
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