Akıncı ve eşi halkı ve devlet erkanını ağırladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, devlet ve hükümet yetkilileri ile halkın bayram tebriğini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirdiği Ramazan Bayramı tebrik kabulü, saat 10.00’da başladı

Bayramlaşmaya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, komutanlar, bazı siyasi parti başkanları, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil erkan ile kurum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı

Bayramlaşmaya gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Bayramlaşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı bahçesinde kokteyl de yer aldı.