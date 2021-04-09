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Alaniçi’nde pozitif vaka...

Alaniçi’nde tespit edilen koronavirüs vakası nedeni ile Yeniboğaziçi Belediyesi açıklama yaptı.

09 Nisan 2021 Cuma 19:00
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Alaniçi’nde pozitif vaka...

Yeniboğaziçi Belediyesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bugün Sağlık Bakanlığı tarafından gün içerisinde bildirilen koronavirüs vakalarının 1 tanesinin Alaniçi Köyü’nden olduğunu duyurdu:

TÜM HALKIMIZA DUYURULUR!

Değerli Belde halkımız bugün Sağlık Bakanlığı tarafından gün içerisinde bildirilen Covid -19 Vakalarının 1 tanesi Alaniçi Köyümüzde açıklanmıştır. Testi pozitif çıkan arkadaşımız ve temaslıları sağlık ekipleri tarafından gerekli önlemler alınarak karantinaya alınmışlardır. Sağlık Bakanlığı, Belediyemiz ve Alaniçi Muhtarlığı konuyla ilgili gerekli tedbirleri almıştır. Bununla birlikte en kısa süre içerisinde tüm beldemizde PCR Testi yapılması için çalışmalar başlatılmıştır.

Değerli halkımız lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım.

Testi pozitif çıkan arkadaşımız ve temaslılara geçmiş olsun dileklerimizi iletir, herkese sağlıklı günler dileriz.

Anahtar Kelimeler:
AlaniçiPozitif Vaka
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