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Alexander Satlaev 12 yıl hapis

Alexander Satlaev tecavüz suçundan 12 yıl hapis cezası aldı.

30 Nisan 2021 Cuma 10:09
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Alexander Satlaev 12 yıl hapis

Bir süre önce cezaevinden firar eden ve günler sonra yakalanan Alexander Satlaev'in cezası açıklandı.

Mahkeme Alexander Satlaev'e 12 yıl hapis cezası verdi.

Sanık hakkındaki soygun davası geri çekilirken, tecavüz suçlamasını dünkü duruşmada kabul etti. Sanığın tecavüzle ilgili suçlamayı kabul etmesinin ardından duruşma yapıldı.

Duruşmada sanığın Girne’de 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde bir apartman boşluğunda yakaladığı 17 yaşındaki kızı bayıltıp,  cinsel tecavüzde bulunduğu belirtildi.

Tecavüz olayıyla ilgili mağdur kızın üzerinden alınan DNA örnekleriyle sanıktan alınan örneklerle ilgili raporun incelendiğini, DNA eşleşmesi olduğu aktarıldı.

Sanığın aleyhine getirilen tecavüz suçunu kabul ettiği belirtildi.  Sanık hakkında soygun davasının tanığın yurt dışında olmasından dolayı askıya alındığı belirtildi.

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