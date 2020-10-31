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Ali Pilli : 7 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1364 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi "

31 Ekim 2020 Cumartesi 18:04
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Ali Pilli : 7 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1364 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 6 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiklerini söyledi.

31 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1364

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen vakalar -  7

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar -

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 9

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 222.649

Toplam Vaka Sayısı- 938

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 868

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 65

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 55

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

Son Güncelleme: 31.10.2020 19:05
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