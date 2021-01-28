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Ali Pilli: “Üst Komite ek tedbirler üretti”

Ülke genelinde bu akşamdan itibaren kapanmaya gidileceği haberleri üzerine Kıbrıs Postası’na konuşan Sağlık Bakanı Pilli, “Üst Komite toplanmış ve bir dizi ek tedbir üretmiştir. Üretilen kararlar birazdan açıklanacak. Bilinmesini isterim ki; ülkenin menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda her türlü tedbiri alıyoruz” dedi.

28 Ocak 2021 Perşembe 16:37
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Ali Pilli: “Üst Komite ek tedbirler üretti”

Ülke genelinde bu akşamdan itibaren kapanmaya gidileceği haberleri üzerine Kıbrıs Postası’na konuşan Sağlık Bakanı Pilli, “Üst Komite toplanmış ve bir dizi ek tedbir üretmiştir. Üretilen kararlar birazdan açıklanacak. Bilinmesini isterim ki; ülkenin menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda her türlü tedbiri alıyoruz” dedi.

Üretilen ek tedbirler arasında “ülke genelinde bir kapanmanın olup olmayacağına” ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Sağlık Bakanı, “gerekli açıklama birazdan yapılacak” ifadelerini kullandı.  

Ayrıca, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partilere teşekkür eden Pilli, “Siyasi partiler, geçmişte olduğu gibi şimdi de pandemi sürecinde bizlere destek olacaklarını yeniden teyit ettiler. Onlara yürekten teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kaynak : Kıbrıs Postası / Ertuğrul Senova

Son Güncelleme: 28.01.2021 17:40
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