Ali tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir internet cafede üniversite transkriti sahteleyen zanlı Noman Ali tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, Pakistan uyruklu zanlı Noman Ali’nin yapılan soruşturmasında 2019 yılı Eylül ayı içerisinde arkadaşları olan yine Pakistan uyruklu Lefkoşa'da sakin N.R. ve T. A.'ın ikamet izinsiz olmasını engellemek için Girne Amerikan Üniversitesi’ne sahte kayıt yaptırabilmeleri maksadıyla Yakın Doğu Üniversitesi transkriptini Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir internet kafede sahteledikten sonra aranan iki kişiye verdiğini anlattı. Polis, aranan iki kişinin, sahte olarak düzenlenmiş olan transkripleri Girne Amerikan Üniversitesi’nde öğrenci kaydı için vererek tedavüle sürdüklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi ve aranan iki kişinin bulunabilmesi için, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.