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Allah acıdı!

Girne – Lefkoşa Anayolu’nun Ciklos mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada kamyonun çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

07 Aralık 2017 Perşembe 13:00
Allah acıdı!
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Yeni Bakış gazetesinden Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne – Lefkoşa Anayolu’nun Ciklos mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri ağıza getirdi.

Park halindeki araca çarptı

Kaza, Girne Lefkoşa Anayolu’nun 14-15’inci kilometrelerinde Turan Aslanca’nın yönetimindeki PC 969 plaklı kamyonla dikkatsizce ilerlediği sırada, o esnada yolun solunda park halinde bulunan DE 363 plakalı araca arkadan çarparak, metrelerce sürüklemesi sonucu meydana geldi.

Araç hurdaya döndü

Sürüklenen araç çelik bariyerlere vurarak durabilirken, araç hurdaya döndü. Bu sırada araç içerisinde bulunan Duriye Cömertoğlu ve Saime Ağlar yaralandı. Kamyon şoförü Turan Aslanca ise polis tarafından sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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