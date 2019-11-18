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Altınova su deposuna su akışı başladı

İskele Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yapımı tamamlanan çalışma sonrası Altınova Köyü’ne su doğrudan ulaştı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 13:02
Altınova su deposuna su akışı başladı

KKTC su temin projesi kapsamında Anavatan Türkiye’den gelen ancak İskele’ye bağlı Altınova ile Ağıllar Köyü’ne, su hattı olmadığı için tankerlerle taşınmak zorunda olan su dönemi bitti. Veli Çağakanlı öncülüğündeki İskele Belediyesi Su İşleri Teknik Birimi, Topçuköy-Altınova arasında başlattığı su hattı döşeme çalışmalarını Cumartesi günü başarıyla tamamladı.

İskele Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yapımı tamamlanan çalışma sonrası Altınova Köyü’ne su doğrudan ulaştı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yaptığı açıklamada, çalışmalar süresinde İskele Belediyesi’ne güvenen ve sabırla bekleyen Altınova Köy halkına teşekkür etti. Altınova Köyü Muhtarı Erbil Kara da, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Altınova Köyü’nde yaşayanlar adına İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Su İşleri Teknik Birimi’ne teşekkür etti. Birinci etabı tamamlanan su hattı döşeme çalışmaların ikinci etabında ise Ağıllar Köyü bulunuyor.

KKTC su temin projesi kapsamında Anavatan Türkiye’den gelen ancak İskele’ye bağlı Altınova ile Ağıllar Köyü’ne, su hattı olmadığı için tankerlerle taşınan su, artık doğrudan ulaşıyor. Su geçişini sağlayacak çalışmalara yaklaşık 1 ay önce başlayan İskele Belediyesi Su İşleri Teknik Birimi projenin birinci etap çalışmalarını tamamladı. Topçuköy’den Altınova’ya yaklaşık 9 km’lik su hattı döşeyen ekip, hattın son parçasının montajını, geçtiğimiz Cumartesi günü yaparak, Altınova Köyü’nde bulunan su deposuna, su akışını başarıyla sağladı.

İlk etapta Altınova Köyü’nün su akışını sağlayan ekip, ikinci etapta ise aynı çalışmayı en kısa zamanda Altınova-Ağıllar arasında başlatarak Ağıllar Köyü’ne de suyu doğrudan ulaştıracak. Tamamı İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan/yapılacak 2 etaptan oluşan çalışmaların tamamlanmasıyla İskele ve köylerinde Anavatan Türkiye’den gelen suyun doğrudan ulaşmadığı hiçbir köy kalmayacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Su İşleri Birimi Teknik Ekibi tarafından yürütülen ve tamamı İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yürütülen Topçuköy-Altınova arasındaki çalışmaların tamamlanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yaklaşık 1 aydır devam eden çalışmaların başarıyla tamamlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Sadıkoğlu, şunları söyledi: Belediyemizin öz kaynaklarıyla yapımı tamamlanan su hattı döşeme çalışmalarımızın ikinci etabına ise yine çok kısa bir süre içerisinde Ağıllar Köyü’müzde devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere inanan ve büyük bir sabır gösteren başta Altınova Köy Muhtarı Erbil Kara’ya ve köy halkına ekibim ve meclis üyelerim adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

Altınova Köyü’ne doğrudan ulaşan suyla ilgili olarak Altınova Köyü Muhtarı Erbil Kara da sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Açıklamasında ‘Altnovalılar’a müjdeli bir haber vermek istiyorum’ diyerek başlayan Kara, Anavatan Türkiye’den gelen suyun İskele Belediyesi tarafından depolarına ulaştığını duyurdu. Büyük bir sevinç ve mutluluk duyduklarını belirten Kara, projede emeği bulunan İskele Belediyesi’ne, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve İskele Belediyesi Su İşleri Teknik Ekibi’ne çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Muhtar Kara, projenin Altınovalılar’ı çok mutlu ettiğini vurguladı.
(BRT/MAIL)

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Son Güncelleme: 18.11.2019 13:08
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberAkışıSuAltınova
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