ALTIOK: “KARARLAR TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ALINSIN”

ÖZEL HABER

Akademisyen Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Oluşturulacak kriz masasında hükümetin yanında muhalefetin, ekonomik örgütlerin, sağlıkçıların, sendikaların da olması gerektiğini söyleyen Altıok, “Tüm bu tartışmalar ancak bu şekilde sonlanır. Şimdi her kesimden farklı farklı açıklamalar yapılıyor, insanların aklı karışıyor. Tüm paydaşlarla toplanın birlikte kararları alın ve açıklayın. Biz de o kurallara uyalım. Bu krizi ancak bu şekilde sağlıklı aşabiliriz” dedi.