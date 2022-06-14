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Altuğra: Nalbantoğlu’nun Acil Servisi önümüzdeki günlerde tadilata girecek

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin önümüzdeki günlerde tadilata gireceğini ve çok daha kaliteli hizmet vereceğini belirtti.

14 Haziran 2022 Salı 14:40
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Altuğra: Nalbantoğlu’nun Acil Servisi önümüzdeki günlerde tadilata girecek
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, pandeminin sonuna gelindiğini ve Acil Durum Hastanesi’nin ‘pandemi hastanesi’ isminden sıyrıldığını söyledi.

ALTUĞRA: DEVLET HASTANESİ’NİN YÜKÜ ÇOK AĞIR VE BUNU BİLİYORUZ

Üroloji Servisi’nin tamamen taşındağını ifade eden Altuğra, “Devlet hastanesi yükü çok ağır ve bunu biliyoruz, pandemi hastanesi bu yükü azaltacaktır” dedi.

Altuğra, şu an sadece Üroloji Servisi’nin taşındığını, ihtiyaç duyulan personel sayısının tamamlanmasının ardından da tamamen Acil Durum Hasatnesi’ne taşınılacağını belirtti.

Yaşanabilecek daha farklı salgın, sel veya diğer doğal afetlerden dolayı Acil Durum Hastanesi’ne ihtiyaç duyulabileceğini ifade eden Altuğra, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“NALBANTOĞLU’NUN ACİL SERVİSİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TADİLATA GİRECEK”

“Acil Durum Hastane'sinde 6 ameliyathane var, 5’i aktif kullanılıyıor. Acil servislerdeki sıkışıklığın da farkındayız. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi önümüzdeki günlerde tadilata girecek ve çok daha kaliteli hizmet verilecek.”

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