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Altuğra: Sağlık hizmeti devletimizin sunduğu bir lütuf değil, haktır

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Cerreahi Bölümü’ni ziyaret etti.

02 Eylül 2022 Cuma 14:05
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Altuğra: Sağlık hizmeti devletimizin sunduğu bir lütuf değil, haktır


Bakan Gürçağ’a ziyaretinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Deren Oygar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Hansel eşlik etti.

Genel Cerreahi Bölümü ziyareti sırasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Gürçağ, her mesleğin kutsal olduğunu ve her mesleğin kendi içerisinde ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Gürçağ, “Doktorlar tüm insanlığa şifaya vesile olan bir meslek grubudur, insanların canına yaşamına dokunandır. Cerrahi bölümünü, vatandaşlardan gelen yoğun memnuniyet mesajlarını dikkate alarak ziyaret ettik. Doktorlarımıza takdir ve teşekkürlerimizi iletmeyi bir borç biliyoruz” dedi.

Gürçağ konuşmasında, “İnsanlarımıza sunduğumuz sağlık hizmeti devletimizin sunduğu bir lütuf değil bir haktır” vurgusu yaptı.

Genel Cerrahi Servisi Doktoru Alkan Küçük ise konuşmasında bölümde yapılan ameliyatlar hakkında bilgi verdi.


BRT

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