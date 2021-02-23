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Amcaoğlu: 21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, son 21 günde adaya 3 bine yakın öğrenci geldiğini açıkladı.

23 Şubat 2021 Salı 14:37
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Amcaoğlu: 21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, son 21 günde adaya 3 bine yakın öğrenci geldiğini açıkladı.

“Manşet +”ya konuşan Bakan Amcaoğlu, uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla yüksek öğrenimde mezuniyet durumunda olan ve uygulamalı dersleri bulunan son sınıf öğrencilerin gelişinin hızlanacağını söyledi.

Öğrencilerin geldiği ülkeye göre 10 veya 14 gün devletin belirlediği merkezlerde karantinada kalacağını belirten Amcaoğlu, bunun için 50 milyon TL bütçe ayrıldığını ancak bunun tamamının kullanılmasına ihtiyaç duyulmayacağını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakan Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında üniversite öğrencilerinin adaya gelişleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Amcaoğlu, yüksek öğrenimde mezuniyet durumunda olan ve uygulamalı dersleri bulunan son sınıf öğrencilerin KKTC’ye gelmeye başladığını söyledi.

Amcaoğlu, “13 Şubat’ta bu konuyla ilgili önerge görüşüldü. Uygulamalı fakültelerden mezun olacak olan öğrencilerin adaya gelip yüzyüze eğitime katılması planlandı ve bu da yaklaşık 17 bin 500 öğrenciyi kapsıyor. Nisan ayına kadar daha yoğun bir öğrenci gelişi için NOTAM başlatıldı. Gelinen ülkeye göre 10, 14 günlük karantina süreleri olacak. 21 günde 3 bine yakın öğrenci geldi. Sadece öğrencilerin gelmesine olanak verecek düzenleme yapılıyor” dedi.

Gelen öğrencilerin devletin belirtediği merkezlerde karantinaya alınacağını belirten Bakan Amcaoğlu, öğrencilerin yapılacak PCR testi sonucu topluma karışacaklarını söyledi.

Amcaoğlu, “Bunun için 50 Milyon TL’lik bütçe ayrıldı. Buna ihtiyaç olmayacak diye düşünüyorum çünkü uzmanlar aşılanma prosedürü ile bunun değişebileceğini söylüyor” dedi.

Ülkede eğitim gören 82 bin öğrencinin 40 bine yakınının yurt dışından olduğunu ifade eden Amcaoğlu, esas hedeflerinin olanaklar dahilinde tamamının adaya getirilmesi olduğunu vurguladı.

Aşılama konusunda da girişim yaptıklarını kaydeden Bakan Amcaoğlu, toplamda 20 bin 500 civarında aşı ihtiyacı için talepte bulunduklarını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, ilk ve orta dereceli eğitimin başlamasının da ancak aşılamanın yapılmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

BRT
        
 

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Olgun Amcaoğlu
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