Amcaoğlu Ankara’ya gidiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Amcaoğlu, temasları doğrultusunda TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birer görüşme gerçekleştirecek.

Bakan Olgun Amcaoğlu ayrıca ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı(YÖK) Prof.Dr. Yekta Saraç’ı da ziyaret edecek

Bakan Amcaoğlu’na Ankara temasları sırasında bazı bakanlık bürokratları da eşlik edecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Perşembe gün öğle saatlerinde yurda dönecek.