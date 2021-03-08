Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
7 gün daha tutuklu kalacaklar
7 gün daha tutuklu kalacaklar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"

Amcaoğlu Ankara’ya gidiyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya ziyaret gerçekleştirecek.

08 Mart 2021 Pazartesi 09:41
572 Okunma
Amcaoğlu Ankara’ya gidiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Amcaoğlu, temasları doğrultusunda TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birer görüşme gerçekleştirecek.

Bakan Olgun Amcaoğlu ayrıca ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı(YÖK) Prof.Dr. Yekta Saraç’ı da ziyaret edecek

Bakan Amcaoğlu’na Ankara temasları sırasında bazı bakanlık bürokratları da eşlik edecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Perşembe gün öğle saatlerinde yurda dönecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sibel Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Sibel Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı
CUMHURBAŞKANI TATAR, DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ VE PANDEMİ HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
CUMHURBAŞKANI TATAR, DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ VE PANDEMİ HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Eşinin yüzüne cam kase fırlattı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim