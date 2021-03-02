AMCAOĞLU: “HİÇ BİR EĞİTİM YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YERİNİ TUTMAZ”

GÜNDEM KIBRIS

Uzaktan eğitimin ne kadar itina ile yapılsa bir eksik kaldığını söyleyen Amcaoğlu, “Uzaktan ve online eğitimle ne kadar isterseniz çok ders yapın, bu yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Çocukların, öğrencilerin sosyalleşmesi lazım. Bu sosyalleşme insanın kişiliğini kazanması açısından çok önemlidir. Çocuklar dört duvar arasında ders yaptıkça, bundan mahrum kalıyorlar” dedi.

Kültür Dairesi’nde yaşanan Danışma Kurulu tartışmaları konusunda da açıklamalarda bulunan Amcaoğlu, “Yarın saat 11:00’de ilgili arkadaşlarla bir toplantı yapıyoruz. Bu toplantıda, yaşanan süreci değerlendireceğiz. Ve bir sıkıntı varsa gidereceğiz” dedi.