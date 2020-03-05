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Amcaoğlu: 'Nasıl vatandaş olduğunu unutmasın'

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, vatandaşlıklarla ilgili hükümeti eleştiren YDP milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu’na yönelik; “Onlar da nasıl vatandaş olduklarını unutmasınlar” diyerek sitemde bulundu. Amcaoğlu daha sonra, “Bertan Zaroğlu’nu severim” ifadelerini kullandı.

05 Mart 2020 Perşembe 10:06
347 Okunma
Amcaoğlu: 'Nasıl vatandaş olduğunu unutmasın'

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, vatandaşlıklarla ilgili hükümeti eleştiren YDP milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu’na yönelik; “Onlar da nasıl vatandaş olduklarını unutmasınlar” diyerek sitemde bulundu. Amcaoğlu daha sonra, “Bertan Zaroğlu’nu severim” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, Bertan Zaroğlu’nun iddia ettiği gibi sicili temiz olmayan bir kişi vatandaş yapılmışsa, bir şeyler gözden kaçmışsa, söz konusu vatandaşlığın iptal edilebileceğini vurguladı.

Kaynak : Haber Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluBertan Zaroğlu
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:) 2020-03-05 10:25:29

YAVŞAKLAR . BİLDİĞİNİZ BİR ŞEY VARSA SÖYLEYİN . MECLİSİN KÜRSÜSÜNDE BİRBİRİNİZİ TEHDİT EDİYORSUNUZ

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