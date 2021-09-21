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Amcaoğlu: "Okullarımızda yaşanan hiçbir sorun yok"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan ‘Er Meydanı’ adlı programa katılarak, eğitimdeki son durumu değerlendirdi.

21 Eylül 2021 Salı 21:54
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Amcaoğlu: "Okullarımızda yaşanan hiçbir sorun yok"

Amcaoğlu, Koronavirüste Ekim ayı sonu Ocak ayı başı itibarıyla yeni bir pik beklendiğine işaret ederek, aşıya dikkat çekti ve “Aşı ile ilgili sıkıntılarımızı aşmalıyız. Yüzde 53 denilen rakamları yukarı çekmeliyiz” dedi.

“Eğitimin açık kalması için uğraşıyoruz” ifadelerini kullanan Amcaoğlu, iki güne bir tüm paydaşlarla görüştüklerine dikkat çekti.

Yüz yüze eğitimin çok önemli olduğunun altını çizen Amcaoğlu, “Ciddiyetle bütün okuldaki yetkililer neyse Bulaş Temas Protokolü onu yerine getiriyorlar. Biz dikkatle dinliyoruz, kontrol ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Amcaoğlu, “Okullarımızda yaşanan hiçbir sorun yok... Vadili İlkokulu yüz yüze eğitime başladı. Biz gerekli tedbirleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni okulların açılmasıyla birlikte yoğunluk olan sınıfların hafiflediğini de belirten Amcaoğlu, “Yatırım yapacağız... Özel sektörler iş birliği yapacağız. 48 kişilik sınıfları 25 kişilik sınıflara böleceğiz” şeklinde konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 21.09.2021 21:56
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