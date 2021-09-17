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Amcaoğlu:12 Yaş üzeri çocukların aşılanması için çalışmalar sürüyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan 45+ programına konuk oldu, yüz yüze başlayan yeni eğitim yılını değerlendirdi.

17 Eylül 2021 Cuma 11:19
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Amcaoğlu:12 Yaş üzeri çocukların aşılanması için çalışmalar sürüyor

Bakan Amcaoğlu, KKTC’de yüz yüze eğitime geçilmesiyle, hem iktisadi hem de çağdaş, sürdürülebilir ve kaliteli eğitimin kapılarının yeniden açıldığını belirtti.

Yüzyüze eğitimin planlanma sürecinde Bulaş-Temas Protokolü’nün Bakanlık tarafından tüm paydaşlaerın görüşü alınarak oluşturulduğunu anlatan Amcaoğlu, 12 yaş üzeri çocukların aşılanması için çalışmaların sürdüğünü ve 15 bin Pfizer/Biontech aşısının daha, bu kapsamda geldiğini anlattı.

Amcaoğlu, eğitimdeki eksikliklerin giderilmesi için de çalıştıklarını, telafiye ihtiyacı olan öğrencilerin öğleden sonraları destekleneceğini, eşitsizlik ortadan kalkınca da normal müfredatın süreceğini söyledi.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluEğitimAşılama
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