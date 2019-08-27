Amcaoğlu:Millete hizmetin sonu yoktur

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK)’nın Kıbrıs Türk Halkı için önemine işaret eden Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kendilerinin de önceliklerinin halkın huzur, güven ve toplumsal gelişimi için her türlü fedakârlığı yapma gayretinde olan GKK’nın daha nitelikli ve sürdürülebilir hizmet etmesinde gerekli desteği daima sağlamak olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Volkan’a görev süresi boyunca verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ederken, Volkan’ın deneyim ve birikimleri ile her zaman topluma hizmet edeceğine olan inancını dile getirdi, “Millete hizmetin sonu yoktur” dedi.

Emekliye ayrılacak olan GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan da tek düşüncelerinin vatan ve millete hizmet etmek olduğunu dile getirerek, bu bilinçle görev süresi buyunca üstlendikleri her görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi.

GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Volkan, Maliye Bakanı Amcaoğlu’na da GKK’na göstermiş oldukları samimi yaklaşım ve desteklerinizden ötürü teşekkür etti.

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