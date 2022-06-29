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Ani ve gayri ölümlerle ilgili otopsi sonucu

Ani ve gayri tabii ölümlerle ilgili otopsiler yapıldı. Ölümlerle ilgili polis soruşturması devam ediyor.

29 Haziran 2022 Çarşamba 19:13
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Ani ve gayri ölümlerle ilgili otopsi sonucu
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Polisten verilen bilgiye göre; 27.06.2022 tarihinde, Karakum’da, çalışmakta olduğu işyeri içerisinde ölü olarak bulunan Zekeriye TÜRÜN (E-61)’ün yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Lapta’da, 26.06.2022 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Denis BOGDANOV (E-26)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Lefkoşa’da, 27.06.2022 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Ali KARABABA(E-68)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
Ani Ve Gayri ölümOtopsi
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