AÖA giriş sınavı bugün yapılıyor

PCR veya antijen testi istenen adaylardan Covid 19 hastası ya da temaslısı olanlar ayrı salonda sınava alınacak.

Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavı bugün saat 10:00’da yapılıyor.

Akademi tarafından yapılan duyuruda; Sınıf Öğretmenliği Programına 47 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programına 25 öğrenci alınacağı belirtildi.

Duyuruda sınav tarihinden son 72 saat içerisinde yapılan PCR test sonucunun sınav girişinde sınav görevlisine ibraz etmek zorunluluğu olduğu, PCR sonuç belgesini ibraz etmeyenlerin sınava alınmayacağı belirtildi.





