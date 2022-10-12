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Apartmandaki eşyaları ateşe verdi...

Polis, Lefkoşa’da bir apartmanda bir şahsın apartmandaki eşyaları ateşe vermesi nedeniyle yangın medydana geldiğini ve yapılan soruşturma kapsamında 1 kişinin tutuklandığını açıkladı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 11:50
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Apartmandaki eşyaları ateşe verdi...



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 20.30 sıralarında, Lefkoşa’da Hasan İğneci Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın altında meydana gelen yangın sonucu, iki adet tekli kanepe, bir adet plastik su deposu ve dört metrelik plastik su borusu yanarak zarar görmüş, yaklaşık elli metre karelik duvarlar ise yangından islendiği açıklandı.

Polis, yangının söndürüldüğünü ve yapılan soruşturma kapsamında 47 yaşındaki M.G.’nin tasarrufunda bulundurduğu çakmak ile kasten ve kanunsuz olarak söz konusu apartmanın altında muhafaza edilen iki adet tekli kanepeyi ateşe vermek suretiyle yangına sebep olduğu tespit edildiğini ve bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

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