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Apartmanın 2. Katından atılan genç yaşam savaşı veriyor

Lefke’de bu sabahın erken saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:37
Apartmanın 2. Katından atılan genç yaşam savaşı veriyor

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, Gemikonağı’nda sakin 23 yaşındaki Saltuk Buğra ARICI, Aycan Apartmanı’nın ikinci katından henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından aşağıya atıldı.

Olay sonrasında ağır yaralanan Saltuk Buğra ARICI, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilen Arıcı’nın hayati tehlikesi bulunuyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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LefkeApartmanSaltuk Buğra ARICIPolisSoruşturmaHaberGündemKıbrıs
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