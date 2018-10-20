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Ara bölgede “Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması” yapılıyor

Kıbrıs’ta müzakere sürecinin yeniden başlatılmasını ve başarıya ulaştırılmasını isteyen iki kesimden sendikalar, bugün ara bölgede “Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması” adıyla ortak etkinlik düzenliyor.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:08
Ara bölgede “Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması” yapılıyor

Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, DAÜ-SEN, KOOP-SEN tarafından organize edilen ve toplumun her kesiminin temsil edileceği belirtilen “Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması” saat 09.00’da Ledra Palas yanındaki Chateau Status Restoran’da yer alacak.

Dev-İş Başkanı Hasan Felek, Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi örgütler adına yaptığı yazılı açıklamada ortak, barışçıl eylemlerini sürdüren örgütlerin bu buluşmada Kıbrıs müzakere sürecinin yeniden başlatılması, olumlu sonuçlanması için çaba gösterilmesi ve başarıya ulaştırılması konusunda, tüm Kıbrıslıların ortak taleplerinin dile getirileceğini kaydetti.

“Barış ve Yeniden Birleşme Buluşmasına ayrıca eski Kıbrıslı Rum toplum liderlerinden Yorgo Vasiliu, Dimitris Hristofyas ve eski Kıbrıslı Türk toplum liderlerinden Mehmet Ali Talat’ın da davet edildiğini” bildiren Felek, örgütlerin ortak vatanın geleceği için müzakere sürecinin yeniden başlatılması ve başarıya ulaşması gerektiğine inandığını ifade etti.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Ara BölgeBarış Ve Yeniden Birleşme BuluşmasıHaberGündemKıbrıs
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